СМИ объяснили причину затягивания разговора между Си Цзиньпином и Трампом

На этой неделе президент США Дональд Трамп подал несколько неоднозначных сигналов о том, что скоро он с его китайским коллегой председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином должен встретиться для переговоров, которые не состоялись до сих пор.