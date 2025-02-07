СМИ объяснили причину затягивания разговора между Си Цзиньпином и Трампом

На этой неделе президент США Дональд Трамп подал несколько неоднозначных сигналов о том, что скоро он с его китайским коллегой председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином должен встретиться для переговоров, которые не состоялись до сих пор.
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