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Майоров об «Ак Барсе»: «Обилие звезд осложнит работу Билялетдинова. У каждого игрока есть контракт с особыми условиями, от этого зависит зарплата»

Борис Майоров высказался о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса». – Билялетдинов – человек с опытом.

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