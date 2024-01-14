Под Красноярском 13-летняя девочка тяжело травмировалась на сноутюбинге

13-летняя девочка серьезно пострадала при катании на плюшке в селе Еловое Емельяновского района. Полиция сообщает, что 13 января днем школьница с подругой пошла кататься на тюбинге с необорудованной горки поблизости от села.
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