Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Питере неонацисты-азербайджанцы угрожают бойцу СВО из «Эспаньолы» и его семье

В Питере неонацисты-азербайджанцы угрожают бойцу СВО из «Эспаньолы» и его семье

Этническая банда в Санкт-Петербурге, куда входят преимущественно азербайджанцы, устраивает беспредел в Северной столице России.

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Комментарии
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Валерий Цымбулов
колокольцев наверное сам их боится
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9 час.
Silver Kont
У колокольцева руки связаны, сверху дана установка не трогать... Вопрос может быть решён другим способом, когда ребята из &quot;Эспаньолы&quot; вернутся с фронта... Тут уж черножопым лучше вешаться или сразу бежать в свою черножопию...
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7 час.
Александр Рожков
Нужно создать СМЕРШ для борьбы с бандитизмом из армян - урожденных карабахцев! Вот.
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7 час.

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