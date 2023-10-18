Этническая банда в Санкт-Петербурге, куда входят преимущественно азербайджанцы, устраивает беспредел в Северной столице России.
В Питере неонацисты-азербайджанцы угрожают бойцу СВО из «Эспаньолы» и его семье
Комментарии
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Валерий Цымбулов
колокольцев наверное сам их боится
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9 час.
Silver Kont
У колокольцева руки связаны, сверху дана установка не трогать... Вопрос может быть решён другим способом, когда ребята из "Эспаньолы" вернутся с фронта... Тут уж черножопым лучше вешаться или сразу бежать в свою черножопию...
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7 час.
Александр Рожков
Нужно создать СМЕРШ для борьбы с бандитизмом из армян - урожденных карабахцев! Вот.
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7 час.
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