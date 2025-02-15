Чат-бот будет оказывать бесплатную юридическую помощь в Мангистау

Подавляющее большинство услуг, предоставляемых органами юстиции Мангистауской области, оцифровано в соответствии с современными требованиями, что позволяет гражданам решать многие вопросы в режиме онлайн, не выходя из дома.
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