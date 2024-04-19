Сквер на улице Аванесова - один из лидеров голосования за объект для благоустройства

Если сквер протяженностью в километр победит в голосовании, в 2025 году здесь появятся беговые и велодорожки, спортивно-трюковые зоны и детские площадки В Барнауле сквер на улице Аванесова входит в тройку лидеров онлайн-голосования за объекты благоустройства, работы на которых выполнят в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".