Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, кто на самом деле виноват в покушении на Трампа

Джонсон думает, что покушение на экс-президента произошло по вине Секретной службы СШАБывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, узнав о покушении на Дональда Трампа, заявил, что Служба безопасности должна была прочесать весь периметр и выявить людей, которые могли сделать потенциальный выстрел.