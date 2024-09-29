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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков о повышенном внимании к нему: «Очень много пишут, нужно немного успокоиться. Сыграл я не первую и не последнюю игру»

«Реагирую спокойно. Очень много всего пишут, нужно немного успокоиться. Сыграл я не первую и не последнюю игру.

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