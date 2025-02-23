В Вологде мусульманин совершил намаз в православном храме

В Вологде мусульманин совершил намаз в соборе святого Николая Чудотворца, вследствие чего муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что это допустимо и имеет смысл с религиозной перспективы с условием, если служитель церкви не имеют ничего против.