В Вологде мусульманин совершил намаз в православном храме

В Вологде мусульманин совершил намаз в соборе святого Николая Чудотворца, вследствие чего муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что это допустимо и имеет смысл с религиозной перспективы с условием, если служитель церкви не имеют ничего против.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии