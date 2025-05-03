Сотрудники СК в рамках акции «Лес Победы» высадили геоглиф в парке «Патриот»

Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в патриотической акции «Лес Победы» — высадили геоглиф из саженцев в центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».
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