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Сотрудники СК в рамках акции «Лес Победы» высадили геоглиф в парке «Патриот»

Сотрудники СК в рамках акции «Лес Победы» высадили геоглиф в парке «Патриот»

Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в патриотической акции «Лес Победы» — высадили геоглиф из саженцев в центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».

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