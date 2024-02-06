«Я все время уходил от сыновей», – почему Александр Семчев по-отцовски полюбил только младшего сына

Скоро Александр Семчев отметит свое 55-летие. Актер, сыгравший более 120 киноролей, трижды стал отцом.
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