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Как 35-я ОБрМП, 46-я ОДШБр и 57-я ОМБр ВСУ попались в русскую «огненную ловушку»

Как 35-я ОБрМП, 46-я ОДШБр и 57-я ОМБр ВСУ попались в русскую «огненную ловушку»

Отход наших войск под Харьковом помог решить более важную военную задачу Александр Ситников На фото: один из лидеров батальона «Азов», командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский «Волына», сдавшийся в плен с территории завода «Азовсталь» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 17 сентября фактически призывает ВС РФ и НМ ЛДНР отказаться от окружения авдеевского укрепрайона и освобождения Бахмута в пользу укрепления российских оборонительных рубежей, созданных вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

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