Отход наших войск под Харьковом помог решить более важную военную задачу Александр Ситников На фото: один из лидеров батальона «Азов», командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский «Волына», сдавшийся в плен с территории завода «Азовсталь» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 17 сентября фактически призывает ВС РФ и НМ ЛДНР отказаться от окружения авдеевского укрепрайона и освобождения Бахмута в пользу укрепления российских оборонительных рубежей, созданных вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.