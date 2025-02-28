В Армении рассказали о сроках рассмотрения законопроекта о вступлении в ЕС

Global Look Press/Roman Naumov/URA.RU В начале марта армянский парламент планирует во втором чтении рассмотреть законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз, сообщил "Известиям" глава фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.
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