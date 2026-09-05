Электричество в Симферополе восстановят в течение трёх часов

Без света временно остались улицы Залесская, Аральская, Толбухина, Сочинская, Русская, Зенитная, Миллера, 60 лет Октября, Гавена, Гражданская, Батумская, Качинская, Очаковская, Новороссийская, а также переулок Русский и прилегающие улицы и переулки.