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ВЕСТИ КРЫМ

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Электричество в Симферополе восстановят в течение трёх часов

Электричество в Симферополе восстановят в течение трёх часов

Без света временно остались улицы Залесская, Аральская, Толбухина, Сочинская, Русская, Зенитная, Миллера, 60 лет Октября, Гавена, Гражданская, Батумская, Качинская, Очаковская, Новороссийская, а также переулок Русский и прилегающие улицы и переулки.

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