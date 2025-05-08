В США выяснилось, что абортарии помогают сменить пол несовершеннолетним

Американские клиники Planned Parenthood («Планирование семьи») в нескольких штатах предлагают несовершеннолетним гормональную терапию при минимальном родительском или медицинском надзоре, 7 мая сообщает телеканал Fox News со ссылкой на содержание телефонных звонков, опубликованных группой активистов движения за жизнь Live Action.
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