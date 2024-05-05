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«Атлетико» и Гризманн ведут переговоры о контракте на улучшенных условиях. Антуана считают легендой клуба, ему готовы предложить соглашение на любой срок

Как передает As, на прошлой неделе состоялись первые контакты между представителями Гризманна и «Атлетико» по поводу продления контракта французского нападающего.

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