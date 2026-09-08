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Копилка советов на каждый день

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Маски для жирной кожи лица

Маски для жирной кожи лица

💦 Банан с медом для питания, сужения, разглаживания🔹 1 ст. ложка размятого в пюре спелого, без коричневых пятен, банана🔹 1 ч.

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