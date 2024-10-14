Проект «серебряных» волонтеров Поморья вошёл в число лучших всероссийских практик

Эффективные инициативы выбрали в рамках VIII Всероссийского форума «серебряных» добровольцевЭффективные инициативы выбрали в рамках VIII Всероссийского форума «серебряных» добровольцевОн состоялся в Ханты-Мансийске и собрал на площадке 500 представителей активного старшего поколения со всей страны.