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Проект «серебряных» волонтеров Поморья вошёл в число лучших всероссийских практик

Эффективные инициативы выбрали в рамках VIII Всероссийского форума «серебряных» добровольцевЭффективные инициативы выбрали в рамках VIII Всероссийского форума «серебряных» добровольцевОн состоялся в Ханты-Мансийске и собрал на площадке 500 представителей активного старшего поколения со всей страны.

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