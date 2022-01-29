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Каковы ваши шансы выиграть в лотерее?

Каковы ваши шансы выиграть в лотерее?

www.popmech   Каковы ваши шансы выиграть в лотерее? Лотерейный билет — это реальный шанс выиграть большие деньги, или очередная ловушка, в которую попадаются азартные люди? Продолжатете покупать лотерейные билеты в надежде, что на вас внезапно свалится куча денег? Рассказываем, каковы ваши шансы стать победителем лотереи Все мы склонны верить в удачу и счастливый случай, поэтому иногда можем позволить себе купить лотерейный билетик — в конце концов, выигрывают же люди, вдруг и нам повезет.

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