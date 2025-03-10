«Крым 24»: возвращение кошки Муси в Ласточкино гнездо будет зависеть от состояния ее здоровья

Лечение кошки Муси, которую спасли после происшествия в «Ласточкином гнезде», почти подошло к концу. Скоро у Муси еще раз возьмут анализы и после этого будут решать вопрос о выписке и о том, где она будет жить.
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