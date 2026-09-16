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Царьград

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Арман Царукян оставил $5 тыс. чаевых в ресторане Лос-Анджелеса

Арман Царукян оставил $5 тыс. чаевых в ресторане Лос-Анджелеса

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян оставил $5 тыс. чаевых в ресторане Лос-Анджелеса, напомнив о рекорде Даны Уайта в $10–15 тыс.

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