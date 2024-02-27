У российской звезды НХЛ Александра Овечкина наступила черная полоса...

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить ни одной шайбы в створ ворот в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой Сенаторз», который состоялся во вторник, 27 февраля, в Вашингтоне.
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