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МУС решил наказать Монголию за отказ арестовать Путина

МУС решил наказать Монголию за отказ арестовать Путина

Международный уголовный суд (МУС) передал на рассмотрение ассамблеи стран–участниц Римского статута претензии в адрес Монголии за отказ санкционировать арест и выдать суду президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну.

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Вовладар Даров
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