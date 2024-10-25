МУС решил наказать Монголию за отказ арестовать Путина

Международный уголовный суд (МУС) передал на рассмотрение ассамблеи стран–участниц Римского статута претензии в адрес Монголии за отказ санкционировать арест и выдать суду президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии