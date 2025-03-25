Владельцам электросамокатов и гироскутеров запретили кататься по набережной Петрозаводска

Нововведение, сообщают в мэрии, призвано повысить безопасность на дороге. С 14 апреля запретят движение на средствах индивидуальной мобильности на участке Набережного проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса.
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