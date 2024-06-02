🤩 В Симферополе продолжают ярко отмечать День города Танцующие пчёлы прогулялись по центру города и подарили симферопольцам хорошее настроение.
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🤩 В Симферополе продолжают ярко отмечать День города Танцующие пчёлы прогулялись по центру города и подарили симферопольцам хорошее настроение.