Бунт или месть? В Уфе спалили иномарку чиновника, отвечающего за ЖКХ

Аудрюс

Это ваши фантазии.... Я знаю наших, местных, чиновников.. Нет ни одного потомственного.... И дети их не в англиях обучались.... Не спорю, что есть и потомственные, только таких не много.... Тот же Путин, он, если не ошибаюсь, из крестьян будет....