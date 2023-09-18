ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА В ночь на 15 сентября неизвестный в маске спалил машину замглавы администрации Благовещенского района Уфы Никиты Дмитриева, который курирует блок строительства и ЖКХ.
Бунт или месть? В Уфе спалили иномарку чиновника, отвечающего за ЖКХ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
Это ваши фантазии.... Я знаю наших, местных, чиновников.. Нет ни одного потомственного.... И дети их не в англиях обучались.... Не спорю, что есть и потомственные, только таких не много.... Тот же Путин, он, если не ошибаюсь, из крестьян будет....
Ответить
1 час.
Alexp69
Ну, уж если чиновники не могут себе позволить гараж купить...
Ответить
49 мин.
ВБ
Василий Блохин
А Вы возьмите последний созыв гос.думы.
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии