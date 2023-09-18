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Бунт или месть? В Уфе спалили иномарку чиновника, отвечающего за ЖКХ

Бунт или месть? В Уфе спалили иномарку чиновника, отвечающего за ЖКХ

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА В ночь на 15 сентября неизвестный в маске спалил машину замглавы администрации Благовещенского района Уфы Никиты Дмитриева, который курирует блок строительства и ЖКХ.

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Комментарии
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Аудрюс
Это ваши фантазии.... Я знаю наших, местных, чиновников.. Нет ни одного потомственного....     И дети их не в англиях обучались....  Не спорю, что есть и потомственные, только таких не много.... Тот же Путин, он, если не ошибаюсь,  из крестьян будет....
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