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Влияет ли алкоголь на сон? Репортер выпил мартини и уснул в лаборатории сна, чтобы выяснить это

Влияет ли алкоголь на сон? Репортер выпил мартини и уснул в лаборатории сна, чтобы выяснить это

Алкоголь и в самом деле может позволить вам заснуть быстрее, но платить за это придется. Репортер Рэнди Кей решила проверить это на собственном опыте: легла спать в лаборатории сна Мичиганского университета и показала, что произойдет после одного-двух мартини.

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Комментарии
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Владимир Гусев
Поэтому лучше с утра...
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