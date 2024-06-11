Бросили в яму для отходов: украинский пленный пожаловался на командование

О плачевной ситуации для ВСУ на харьковском направлении рассказал пленный украинский военный. Во время нашего наступления его подразделение обещали отвести на вторую линию обороны, но в итоге с передовой эвакуировали только боевиков националистических формирований, а ему пришлось несколько дней сидеть в яме для отходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии