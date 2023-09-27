Уролог развеял 2 популярных мифа о мужской потенции

Сергей Ильин рассказал "5-tv.ru", влияет ли на эрекцию нажатие определённых точек на фаллосеВрач-уролог Сергей Ильин считает мифом тезис о том, что при нажатии на определённую точку мужского полового органа мгновенно возникает эрекция.
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