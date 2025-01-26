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«Спартаку» предлагали лучшего бомбардира «Тулузы» Абухляля за 8-10 млн евро и зарплатой 3 млн. Кахигао не стал рассматривать его из-за его характера и нестабильной игры

По данным Metaratings.ru, «Спартаку» предлагали оформить трансфер марокканского вингера «Тулузы». Посредники предлагали красно-белым купить Абухляля за 8-10 млн евро и просили для игрока зарплату в 3 млн.

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