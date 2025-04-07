❄️ Апрельский снег в Симферополе Столицу Крыма с раннего утра накрывает крупными хлопьями мокрого снега.
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❄️ Апрельский снег в Симферополе Столицу Крыма с раннего утра накрывает крупными хлопьями мокрого снега.