Немецкий город – побратим Красногорска направил письмо после теракта в "Крокусе" Город Хёхштадт-ан-дер-Айш в Германии, который является городом-побратимом российского Красногорска с 1996 года, направил официальное послание жителям Подмосковья в связи с терактом.
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