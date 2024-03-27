Немецкий город – побратим Красногорска направил письмо после теракта в "Крокусе" Город Хёхштадт-ан-дер-Айш в Германии, который является городом-побратимом российского Красногорска с 1996 года, направил официальное послание жителям Подмосковья в связи с терактом.