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Чернышенко подарил семье из Астрахани билеты на Игры Будущего

Чернышенко подарил семье из Астрахани билеты на Игры Будущего

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках акции «Ёлка желаний» провёл для семьи из Астрахани экскурсию по выставке «Россия» и подарил поездку на первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего».

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