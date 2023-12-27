Чернышенко подарил семье из Астрахани билеты на Игры Будущего

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках акции «Ёлка желаний» провёл для семьи из Астрахани экскурсию по выставке «Россия» и подарил поездку на первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего».
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