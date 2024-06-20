Даку об РПЛ: «Сильная лига, все это знают. На Евро у России были бы хорошие шансы на попадание в плей-офф»

26-летний форвард «Рубина» принимает участие в чемпионате Европы в составе сборной Албании. – В целом как вы оцениваете уровень чемпионата России? – Да, конкуренция в нем очень сильная, все на высоком профессиональном уровне.
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