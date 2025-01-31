Центробанк Норвегии инвестировал в акции крупного держателя биткоина, компании MicroStrategy свыше $500 000 000

Норвежский суверенный фонд расширяет вложения в биткоин-компании. Суверенный фонд благосостояния Норвегии, управляемый Norges Bank Investment Management (NBIM), вложил $514 000 000 в акции MicroStrategy, согласно опубликованным данным.
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