Задержан высокопоставленный чиновник, отец дагестанских террористов

Сразу несколько членов семьи Омарова оказались среди боевиков.Сыновей и племянника Магомеда Омарова, главы района Сергокалинского района Дагестана, подозревают в организации теракта, потрясшего республику.
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