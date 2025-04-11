В Нигерии рассказали о риске затопления почти всех штатов страны

В Нигерии 33 из 36 штатов с высокой вероятностью могут быть затоплены в 2025 году. Об этом 10 апреля сообщила газета Daily Post Nigeria со ссылкой на заявление министра водных ресурсов и санитарии Джозефа Утсева.
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