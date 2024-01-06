Путин разрешил принимать в гражданство иностранцев-контрактников ВС РФ

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, подписал указ, который позволяет предоставлять гражданство иностранным гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах России во время специальной военной операции.
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