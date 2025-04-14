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"Это катастрофа": Отчёт о работе русской ПВО "ставит жирную точку". Развеян главный миф: "Уязвимость понятная. Всё, как и предупреждали"

"Это катастрофа": Отчёт о работе русской ПВО "ставит жирную точку". Развеян главный миф: "Уязвимость понятная. Всё, как и предупреждали"

Стало известно об уничтожении сразу двух американских истребителей F-16 в приграничье. Притом официально подтверждено, что самолёты уничтожены ПВО ВС России, несмотря на попытки Киева убедить общественность, что F-16 стал очередной жертвой самострела из ЗРК Patriot.

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