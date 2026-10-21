DPPI / WECВ Барселоне заводская команда Toyota оказалась в совершенно непривычных условиях. Этап был организован в спешке, никто из участников не располагал серьёзным опытом работы на трассе в её нынешней конфигурации, а из-за дождя гонщикам пришлось осваивать новые дождевые шины Michelin.
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