DPPI / WECВ Барселоне заводская команда Toyota оказалась в совершенно непривычных условиях. Этап был организован в спешке, никто из участников не располагал серьёзным опытом работы на трассе в её нынешней конфигурации, а из-за дождя гонщикам пришлось осваивать новые дождевые шины Michelin.