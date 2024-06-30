Женщина отдыхающая в Египте осталась недовольна салом с макаронами

Египетская кухня славится своими ароматными и сытными блюдами, но не все из них по вкусу туристам. Недавно одна из путешественниц поделилась своим негативным опытом, отведав салат с макаронами в одном из местных кафе.
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