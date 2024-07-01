Самый большой круизный теплоход прибыл в Петрозаводск

«Мустай Карим» сделал остановку в гавани карельской столицы по пути на Валаам 1 июля в столицу Карелии прибыл самый большой круизный лайнер России «Мустай Карим», сообщили в региональном минэкономразвития.
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