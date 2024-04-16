Politico: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за его высказываний об Израиле

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава австрийского кабмина Карл Нехаммер резко раскритиковали главу евродипломатии Жозепа Борреля за позицию по палестино-израильскому конфликту, Шольц и Нехаммер считают, что заявления Борреля направлены против Израиля.