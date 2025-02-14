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«Последняя надежда Зеленского». Чего ждать от Мюнхенской конференции

«Последняя надежда Зеленского». Чего ждать от Мюнхенской конференции

  Президент Украины Владимир Зеленский / Geert Vanden Wijngaert/AP 📷 С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности, в рамках которой состоятся многочисленные неформальные и личные встречи политиков стран НАТО и других приглашенных государств.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Плевать на режим  Зе. Чтобы США и прочие не предлагали Россия должна выполнить все цели и задачи СВО. По другому ни как. НАТО проиграл и хочет блестяще выскочить из помойной ямы, в которую Украину затащили те же США, Англия и НАТО. Россия победила эту волчью стаю идиотов.
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16 час.
Андрей Шишинов
Интересно, а что европа сможет делать в плане помощи без сша? Достаточно отключить старлинк и укровермахт ослепнет и оглохнет. И не помогут никакие дальнобойные ракеты и ВСЕ самолёты франции (поскольку у остальных еврогейских стран в основном американские самолёты, а сша может запретить их передачу), т.к. не будет спутникового сопровождения и целеуказания.
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12 час.
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