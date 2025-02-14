«Последняя надежда Зеленского». Чего ждать от Мюнхенской конференции

Плевать на режим Зе. Чтобы США и прочие не предлагали Россия должна выполнить все цели и задачи СВО. По другому ни как. НАТО проиграл и хочет блестяще выскочить из помойной ямы, в которую Украину затащили те же США, Англия и НАТО. Россия победила эту волчью стаю идиотов.

Андрей Шишинов

Интересно, а что европа сможет делать в плане помощи без сша? Достаточно отключить старлинк и укровермахт ослепнет и оглохнет. И не помогут никакие дальнобойные ракеты и ВСЕ самолёты франции (поскольку у остальных еврогейских стран в основном американские самолёты, а сша может запретить их передачу), т.к. не будет спутникового сопровождения и целеуказания.