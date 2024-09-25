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Глава USADA пригрозил участникам Игр Дружбы запретом на участие в Олимпиаде

Глава USADA пригрозил участникам Игр Дружбы запретом на участие в Олимпиаде

Спортсмены, которые примут участие в Играх Дружбы в России, могут быть не допущены до Олимпийских игр, заявил генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в ходе Вована и Лексуса, которые позвонили ему от имени высокопоставленного африканского чиновника.

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