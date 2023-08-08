Виртуальную выставку об истории Коломны открыли в Подмосковье

Виртуальная выставка «Коломна ХХ века» пройдет в Подмосковье. Ее подготовили в архиве округа. Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на виртуальных экспозициях представили материалы из газеты «Коломенская правда» и архивные фотографии.