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Виртуальную выставку об истории Коломны открыли в Подмосковье

Виртуальную выставку об истории Коломны открыли в Подмосковье

Виртуальная выставка «Коломна ХХ века» пройдет в Подмосковье. Ее подготовили в архиве округа. Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на виртуальных экспозициях представили материалы из газеты «Коломенская правда» и архивные фотографии.

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