В Таврическом районе Омской области проведено захватывающее состязание по пейнтболу для подростков

По инициативе отдела МВД России по Таврическому району, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Таврического муниципального района отделение областной федерации пейнтбола провело дружескую встречу для подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, учащихся Харламовской средней школы и филиала Сибирского профессионального колледжа.
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