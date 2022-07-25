Заноза

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Юрий Селиванов: Ракеты для Госдепартамента США

Юрий Селиванов: Ракеты для Госдепартамента США

Российский ракетный удар по военной гавани Одесского порта был адресован не столько жалким остаткам украинского флота, сколько одной заокеанской державе, продолжающей строить козни против России Источник фото: соцсети Поначалу автору этих строк  тоже показалось странным, что российский ракетный удар по военному объекту в Одесском порту состоялся практически через несколько часов после подписания в Стамбуле соглашения о беспрепятственном вывозе зерна из контролируемых Киевом портов – Одессы, Черноморска (Ильичевска) и Южного.

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