Сегодня под эгидой «Движения первых» на центральном стадионе проходит муниципальный этап военной-патриотической игры «Зарница».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня под эгидой «Движения первых» на центральном стадионе проходит муниципальный этап военной-патриотической игры «Зарница».