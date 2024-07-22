Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Число проектов комплексного развития территорий возросло до 236 Мэр москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о городской программе комплексного развития территорий, которой исполнилось четыре года.
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